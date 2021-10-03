Вакцинироваться будет необходимо и в следующем году

Генеральный директор и соучредитель германской фармацевтической компании BioNTech Угур Шахин предсказал необходимость в новых вакцинах в 2022 году. Его слова приводит Financial Times.

"В этом году никакой необходимости [в новых вакцинах] нет. Однако к середине следующего года ситуация может оказаться другой", - сказал он.

По словам главы компании, циркулирующие на сегодняшний день в мире штаммы коронавирусной инфекции более заразны, чем его первоначальный вариант, при этом слабо отличаются от него, поэтому существенно это не сказывается на эффективности применяемых вакцин.

Шахин добавил, что высока вероятность того, что штаммы, которые смогут "обманывать" иммунитет, появятся в будущем. Это потребует разработки новых препаратов. "Эволюция [вируса] идет, и этот процесс только начался", - отметил он.