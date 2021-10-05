В Китае заявили о возможном появлении «вируса X»

Мир обязательно столкнется с новым вирусом в будущем. Об этом заявил глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу на международном форуме науки и технологий в обществе, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, на сегодняшний день мир столкнулся не только с пандемией коронавирусной инфекции, но и с "инфодемией, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются".

Ученый отметил, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым "вирусом Х", характеристики которого в настоящее время никому не известны. Он может возникнуть в любом месте и в любое время.

Способ борьбы

Гао Фу в ходе выступления на международном форуме предложил принцип взаимодействия в целях подготовки мер по противодействию новому вирусу.

"Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)" - сказал Гао Фу о мерах по противодействию новому вирусу

Из вышеуказанных принципов специалист особо отметил обмен информацией. По его словам, именно открытый обмен информацией со стороны Китая позволил ученым по всему миру приступить к разработке вакцин от коронавирусной инфекции в сжатые сроки.

Прогнозы ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предрек миру появление нового смертоносного вируса. Эксперт отметил, что человечество не в последний раз столкнулось с глобальной эпидемией.

"Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус" - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус о появлении нового вируса

Глава ВОЗ напомнил, что главный двигатель пандемий - это отсутствие международной солидарности и желания стран делиться ресурсами и технологиями. По его словам, "если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату - к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым".

Новый смертельный вирус

Ранее в Китае зафиксировали вспышку нового типа вируса SFTS, который передается через клещей. От него уже умерли как минимум семь человек. При этом специалисты считают, что при соблюдении всех мер предосторожности поводов для паники нет.

Впервые SFTS был обнаружен еще в 2009 году в Китае. Симптомами вируса являются тромбоцитопения, лейкоцитопения, поражения желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея. Кроме того, существуют диагностикумы для определения данного заболевания, которые позволяют выявить его при помощи ПЦР- и ИФА-тестов.

Причина появления вирусов

Международная группа ученых сообщила, что эксплуатация диких животных влияет на появление пандемий. Они связали уничтожение дикой природы человеком с появлением и распространением новых инфекционных заболеваний. В ходе исследования выяснилось, что в первую очередь вирусы атакуют животных, но часто могут мутировать и приспособиться для жизни в организме человека.

Возникновение новых смертельных вирусов происходит по причине вынужденного перемещения популяций животных, которое вызвано охотой, деградацией среды обитания и урбанизацией.

"Нам нужно найти способы безопасного сосуществования с дикими животными, поскольку от них исходит угроза заражения" - сказала эпидемиолог Кристина Джонсон о причинах появлени вирусов.

Несмотря на то что урбанизация и деятельность человека уменьшили разнообразие животных на планете, некоторые виды из них стали чрезвычайно многочисленными. По словам экспертов, к ним относятся и летучие мыши, которые хорошо адаптировались к поведению человека.