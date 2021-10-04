ЭКГ предскажет смерть от COVID-19 за несколько дней

Специфический рисунок электрокардиограммы помогает предсказать ухудшение симптомов COVID-19 у госпитализированных пациентов и даже их возможную смерть в течение ближайших двух суток. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Вести.

Зачастую в условиях стационара врачи не могут посвятить одинаковое количество времени всем пациентам, и медицинские работники в таких случаях в первую очередь уделяют внимание наиболее тяжело больным.

Недавно учёные выяснили, что тяжесть течения новой коронавирусной инфекции можно определить по специфическим биомаркерам крови. Однако сбор и глубокий анализ крови занимают время, в то время как состояние пациента может ухудшится в считанные часы.

Электрокардиография (ЭКГ), в свою очередь, выполняется и анализируется в течение нескольких минут, к тому же эта процедура не приносит дискомфорта пациенту и сравнительно недорога.

Исследователи из Медицинского центра Маунт-Синай в Нью-Йорке выяснили, что у 74% пациентов, скончавшихся от ковида в клинике, наблюдались одинаковые изменения в ЭКГ. Они выражались в ослаблении электрического сигнала на ЭКГ, в частности, изменении амплитуды QRS, что является признаком отказа желудочков сердца.

Эти изменения давали о себе знать в среднем через пять суток после госпитализации пациентов с COVID-19, и смерть наступала в среднем через два дня после первых изменений электрокардиограммы.

Авторы исследования также изучили соответствующий показатель у пациентов, госпитализированных с гриппом. У 39% пациентов, умерших в клинике от гриппа, на ЭКГ определялся тот же самый биомаркер. Однако в среднем он проявлялся лишь через 55 дней после госпитализации, и смерть наступала через шесть дней после появления "рокового" рисунка на ЭКГ.

Из этого учёные сделали вывод, что вирулентность (мера способности заболевания вызвать смерть организма) гриппа гораздо ниже, чем у SARS-CoV-2.

Работа исследователей из США была опубликована 8 августа 2021 года в издании American Journal of Cardiology.

Авторы работы рекомендуют практикующим медикам снимать показатели ЭКГ при госпитализации пациентов и продолжать делать это регулярно, пока пациент находится в клинике, особенно, если ему не становится лучше.

При первых же проявлениях соответствующего биомаркера на ЭКГ исследователи рекомендуют повысить интенсивность лечения или перевести пациента в отделение неотложной помощи и внимательно следить за состоянием его здоровья.