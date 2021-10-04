Диетолог назвал главную ошибку переболевших COVID-19

Главная ошибка россиян, переболевших коронавирусом, - возвращение к старым пищевым привычкам и употребление фаст-фуда. Как передает Day.Az, об этом сообщил "Газете.Ru" диетолог Александр Андреев.

Врач считает, что таким образом люди наносят вред ослабленным болезнью и лекарствами желудку и кишечнику, пищеварительной системе в целом.

"Возвращают в рацион жирную, острую пищу, начинают употреблять фастфуд. К сожалению, это как раз то, что может ухудшить состояние человека.

После болезни нужно быть максимально аккуратным в сфере питания и вводить привычные вам жирные продукты очень медленно", - рассказал Андреев.

Он считает, что в течение 10 дней или двух недель после отступления вируса необходимо правильно питаться.

В это время врачи советуют не есть продукты, вызывающие вздутие. К таким относят квашеную капусту, алкоголь, лактозные продукты, в первую очередь - молочные, а также изделия на основе ячменя, ржи, полбы и пшеницы.

Диетолог и кандидат медицинских наук Анастасия Светикова порекомендовала исключить из рациона сладости, шоколад, выпечку и хлеб, а также полуфабрикаты - ветчину, котлеты, фаст-фуд. При этом она посоветовала снизить потребление сахара и содержащих его продуктов.

"Все это опять же приводит к вздутию желудка, нарушению микробиоты кишечника, а также к нарушению работы эндокринной системы", - заявила Светикова.

Она уточнила, что лучше перейти на дробное питание, состоящее из три основных приема пищи и перекусы каждые 3-4 часа.