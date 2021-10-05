Инфекционист описал формирование иммунитета к COVID-19 после прививки

Глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов описал в эфире "Радио 1", как формируется иммунитет к коронавирусу после прививки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам специалиста, между введением первой и второй доз вакцины от COVID-19 человек все еще является уязвимым, поскольку вакцина не сразу формирует поствакцинальный иммунитет. Соответственно, до приобретения этого иммунитета, можно заболеть, в том числе с тяжелым течением. Инфекционист добавил, что доля тяжелых случаев среди вакцинированных граждан, как правило, не превышает десяти процентов.

Кроме того он отметил, что в настоящее время в России вакцинацию прошли не более 40 процентов населения, а для коллективного иммунитета необходимо не менее 60 процентов. По его словам, этой отметки нужно достичь до наступления холодов, что является весьма трудновыполнимым. Для увеличения темпов вакцинации Викулов посоветовал зарегистрировать зарубежные вакцины.

Ранее, ученые больницы Mount Sinai в Нью-Йорке провели исследование, которое выявило, что матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. Сейчас ученые выясняют, способен ли иммунитет передаваться через грудное молоко после вакцинации.