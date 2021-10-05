В Роспотребнадзоре рассказали о новых подходах к лечению COVID-19

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что на данный момент в РФ растет количество случаев заболевания сезонными респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), в том числе и коронавирусной. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, такая ситуация типична для осеннего периода, рассказала она в интервью "Известиям".

При этом COVID-19 не похож на грипп и ОРВИ при тяжелом течении болезни - в организме заболевшего на протяжении долгого времени могут сохраняться фрагменты вируса (мРНК, вирусные белки), что способствует длительному раздражению иммунной системы.

"Поэтому подходы к лечению COVID-19, особенно у тяжелых пациентов, во многом отличаются от терапии гриппа и ОРВИ", - подчеркнула Пшеничная.

По ее словам, временные рекомендации корректируются по мере появления новых методов диагностики или новых подходов к терапии и появлении новых зарегистрированных препаратов.

"Обновлены разделы, касающиеся лабораторной диагностики COVID-19, лучевой диагностики, разделы, определяющие тактику лечения, включая ведение беременных", - уточнила эксперт.

Пшеничная отметила, что уже более 40 млн россиян привились от коронавирусной инфекции, также активно идет вакцинация от гриппа.

"Но немалая часть населения еще не сделала прививку и остается подверженной инфекции. Именно эти люди и составляют сейчас подавляющее число заболевших", - рассказала она.

Для того, чтобы пандемия пошла на спад, должен сформироваться коллективный иммунитет. По скорректированным данным, он должен охватывать до 80% населения земного шара, резюмировала Пшеничная.