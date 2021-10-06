Американские ученые изобрели электрический имплант, лечащий тяжелую депрессию

Американские ученые изобрели электрический имплант, способный обнаруживать и лечить тяжелую депрессию. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщается в журнале Nature Medicine.

Устройство размером со спичечный коробок находится в черепе и подключается к мозгу. 36-летняя Сара установила его более года назад и говорит, что оно изменило ее жизнь. Имплант работает постоянно, но импульс срабатывает только тогда, когда пациенту это становится необходимо.

За последние годы женщина пережила большое число неудачных попыток лечения, включая антидепрессанты и электросудорожную терапию. Она заявила, что мучилась каждый день, почти не двигалась и ничего не делала.

После установки и включения импланта она почувствовала эйфорию и заявила, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону, а через некоторое время у нее пропали мысли о суициде. Спустя год после установки импланта у женщины не наблюдается побочных эффектов.

Исследователь доктор Кэтрин Скангос (Katherine Scangos) заявила, что технология воздействует на "цепь депрессий" в мозгу пациентки. Устройство способно предсказывать, когда ее симптомы становятся наиболее серьезными и оказывать на них влияние. Ученые планируют исследовать технологию на большем числе пациентов с тяжелой депрессией чтобы выяснить, способна ли она помочь другим людям.