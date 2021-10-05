Иммунологи разработали вакцину от ревматоидного артрита

Экспериментальную вакцину от ревматоидного артрита разработали специалисты из Университета Толедо в США. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ревматоидный артрит - аутоиммунное системное воспалительное заболевание, поражающее соединительную ткань. В основном страдают суставы, также болезнь сказывается на сердце, почках и прочих внутренних органах. В 70% случаев ревматоидный артрит приводит к ранней инвалидности. Вылечить его нельзя - лишь облегчить симптомы и снизить частоту обострений.

Исследователи обнаружили, что белок 14-3-3 зета, ранее рассматриваемый как потенциальный триггер ревматоидного артрита, по-видимому, наоборот, защищает от болезни. Когда ученые остановили выработку белка у подопытных крыс, те начали страдать тяжелым ревматоидным артритом с ранним началом.

Тогда исследователи разработали на основе белка вакцину. Она оказалась способна вызывать сильный, быстрый и длительный иммунный ответ, защищавший от заболевания. Больные крысы полностью избавились от артрита. Кроме того, у грызунов улучшилось качество костей, что говорит о долгосрочных преимуществах иммунизации.

Ученые рассчитывают, что дальнейшая работа в этой области позволит уже в ближайшем будущем провести доклинические испытания вакцины и, возможно, использовать ее для лечения людей.