Психиатры нашли способ как улучшить память

Средство от запора способно стимулировать когнитивные способности и улучшить память, обнаружили психиатры из Оксфордского университета. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщается в статье в журнале Translational Psychiatry.

Более ранние наблюдения показали, что препараты, воздействующие на серотониновый рецептор 5-HT4, способны улучшить когнитивные функции. Однако эксперименты проводились на животных, и их результаты пока не проверялись на людях из-за риска побочных эффектов. Исследователи обратили внимание на уже использующийся в клинической практике препарат, взаимодействующий с 5-HT4 - прукалоприд, применяемый при запорах.

Ученые пригласили 44 здоровых добровольцев 18-36 лет. 23 из них получали прукалоприд, остальные - плацебо. Спустя шесть дней исследователи провели им фМРТ мозга. Перед сканированием ученые показали добровольцам набор изображений животных и пейзажей. Часть из них, а также похожие изображения, исследователи показали добровольцам во время сканирования. После него участники прошли тест на память - им нужно было отличить те изображения, которые они видели до и во время сканирования, от набора новых изображений.

Группа, принимавшая прукалоприд, правильно опознала 81% ранее просмотренных изображений против 76% в группе, принимавшей плацебо. Сканирование мозга показало повышенную активность в областях, связанных с познанием и памятью.

Исследователи рассчитывают, что прукалоприд можно будет использовать при депрессии, шизофрении и других заболеваниях, приводящих к ухудшению памяти. Но сначала следует выяснить, как он взаимодействует с другими препаратами, назначаемыми при этих расстройствах.