Врач Мясников перечислил парадоксы COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал необъяснимые вещи, которые могут быть связаны с коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сообщил в эфире "Россия 1".

По словам медика, речь про "суперраспространителей" COVID-19, которые чаще всего не болеют сами, но продолжают распространять вирус среди окружающих. Чаще всего переносчиками коронавируса становятся всего 20% людей, которых при этом достаточно сложно выявить.

Мясников обратил внимание, что другой парадокс вируса может быть связан с разной предрасположенностью к заболеванию. Люди с первой группой крови реже заражаются, уточнил телеведущий.

"Люди болеют повторно, но их намного меньше, чем об этом пишут газеты и говорят", - разъяснил Мясников статистику заражений людей с первой группой крови.

Утрата со временем антител к вирусу, как считает медик, естественна, а для большинства врачей их уровень перестал быть показателем.

"Самый верный способ выявить инфекцию - анализ крови", - сказал медик.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса. Скончались 895 человек.

Также в России создадут национальный каталог штаммов вирусов. Речь идет о единой, постоянно обновляющейся базе данных всех видов бактерий и вирусов.