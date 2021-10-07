Определен показатель крови, влияющий на выживаемость при ковиде

Ученые из Испании и Канады выявили три показателя анализа крови, которые определяют выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19. Исследование проводилось на анализах 92 пациентов, попавших в клиники в первую волку COVID-19.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, ученые составили профиль антител IgM и IgG, специфических к S-белку вируса SARS-CoV-2, и оценили связь между их уровнем и концентрацией вирусной РНК и присутствием белка нуклеопротеина (N) SARS CoV-2 в плазме, которую оценивали по показателю N-антигенемии, а также влияние этих параметров на риск смертности пациентов, сообщает РИА Новости со ссылкой а результаты исследования.

Выяснилось, что только низкий ответ антител против S-белка напрямую связан с высоким риском смерти. Авторы исследования сейчас пытаются найти показатель уровня антител, для конкретного пациента в критическом состоянии, для преодоления COVID-19.

Число заболевших коронавирусом в сентябре 2021 в России на треть больше, чем в аналогичный период прошлого года. Рост заболеваемости наблюдается в 67 регионах России. Ежедневно регистрируется максимум смертей от ковида. В Кремле считают, что причина высокой смертности - недостаточный уровень вакцинации населения.