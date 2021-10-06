COVID-19 может провоцировать появление панических атак у пациентов

Врачи отмечают возможность появления панических атак и когнитивных расстройств у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил и.о. генерального директора НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава РФ Зураб Кекелидзе в интервью программе "Поздняков" на канале НТВ.

"Что касается панических атак - да, они могут быть, но это состояние лечится. И, к сожалению, получается так, что это психическое расстройство лечится, но [люди] боятся идти к психиатру, полагают, что из-за этого их поставят на учет", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего относительно возможных проявлений психических нарушений у перенесших ковид пациентов.

Эксперт уточнил, что когнитивные расстройства проявляются, например, в ослаблении памяти или потере сил. "Вот эти моменты - то новое, чего мы раньше не замечали", - объяснил он и добавил, что все эти состояния поддаются лечению.

По словам Кекелидзе, коронавирус является чрезвычайной ситуацией, а чрезвычайные ситуации имеют свое проявление. "Тревога возрастает. <...> Есть определенные шкалы, которые определяют стресс-баллы, и по ним получается, что 16 из 44 пунктов имеют место при ковиде", - отметил эксперт.