Инфекционист рассказал о тяжелых симптомах коронавируса у детей осенью

Осенью дети стали чаще сталкиваться с симптоматикой тяжелого течения коронавируса. Об этом сообщил "Газете.Ru" врач-педиатр Евгений Тимаков, передает Day.Az.

"Чаще всего - это пневмония и мультисистемный воспалительный синдром, который вызывает у детей осложнения. Проявляются такие симптомы как насморк, кашель, боль в горле, расстройство стула и температура", - уточнил врач.

При заражении дельта-штаммом COVID-19 он заметил у детей разных возрастов такие симптомы, как высокая температура, проблемы с кишечником и сыпь.

Тимаков отметил, что с момента появления дельта-штамма коронавируса дети подхватывают его намного чаще по сравнению с весенним периодом 2021 года, когда циркулировал обычный SARS-CoV-2.

Врач порекомендовал делать тест на ковид, чтобы не спутать COVID-19 с сезонной простудой и другими ОРВИ и вовремя вылечить.