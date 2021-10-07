Врач рассказал об опасном последствии отказа от ревакцинации от коронавируса

Переболевшие коронавирусом люди, отказавшиеся при этом от последующей вакцинации, рискуют заболеть гриппом в тяжелой форме.

Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов в эфире телеканала "Россия 24", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, риску заболевания подвержены те, кто перенес COVID-19, поскольку у этой группы людей наиболее ослаблен иммунитет. Также Семенов обратил внимание на необходимость соблюдения всех антиковидных мер теми, кто отказался от прививки против вируса. "Люди, которые переболели коронавирусом, не ревакцинировались, не соблюдают меры предосторожности и так далее, рискуют заболеть не просто гриппом, а очень тяжелым гриппом", - отметил врач.