Названы условия для более редкой повторной вакцинации от COVID-19

Для того, чтобы реже повторно вакцинироваться от коронавируса, нужно несколько условий. Их назвал руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщают "Известия".

По его словам, у некоторых привитых от COVID-19 могут образовываться клетки памяти, которые будут поддерживать более высокий уровень антител - в этом случае ревакцинироваться можно реже.

Также на частоту ревакцинации влияет общий уровень иммунизации населения.

"С "дельта"-штаммом человечество осталось навсегда. Но, возможно, у нас будет постоянная иммунизация среди всех вакцинированных, и тогда ревакцинация действительно потребуется гораздо реже", - объяснил Гинцбург.