Найдено средство против смертельно опасного вируса

Исследователи из Бельгии, Германии и Франции нашли чрезвычайно сильный ингибитор вируса лихорадки денге. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, статья ученых была опубликована в журнале Nature.

Переносимая комарами лихорадка денге - это опасная вирусная инфекция, распространенная в тропиках и субтропиках - ежегодно ей заражаются около 96 миллионов человек. Иногда она перерастает в тяжелую лихорадку денге, приводящую к кровотечению, "утечке" плазмы крови, а в некоторых случаях - смерти. В настоящее время не существует антивирусных средств против денге - вариантов вируса слишком много.

Проект по поиску активного вещества для противовирусного препарата исследователи из Левенского католического и Гейдельбергского университетов совместно с коллегами из Johnson & Johnson начали еще в 2009 году. Они провели масштабный скрининг тысяч соединений, подавляющих развитие вируса в клеточных культурах. Наиболее многообещающим оказалось соединение JNJ-A07, эффективное против всех четырех типов вируса лихорадки денге.

Исследования на крысах и мышах показали, что принимаемый орально препарат безопасен в применении и снижает у грызунов вирусную нагрузку. "Через 24 часа после старта курса лечения количество вирусных частиц в крови резко падало", - отмечает одна из авторов исследования Сюзанна Каптейн. Ученые выяснили, что JNJ-A07 блокирует работу двух белков вируса лихорадки денге - NS3 и NS4B - что нарушает процесс репликации. Кроме того, таблетки с JNJ-A07 могут быть использованы и для профилактики заражения лихорадкой.