Кардиологи назвали неочевидный фактор риска развития болезней сердца

Причиной сердечной недостаточности могут стать дорожный шум и загрязнение воздуха, выяснили ученые из Копенгагенского университета. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Journal of the American Heart Association.

Исследователи проанализировали медицинские данные более чем 22 тыс. женщин, участвовавших в датском исследовании здоровья медсестер. Женщинам на момент начала исследования было от 44 лет и больше, в 1993 и 1999 годах они заполняли анкету, где указывали свои демографические и медицинские данные, сообщали об условиях труда. Также ученые учли их адреса и уровни шума и загрязнения воздуха по месту проживания.

Оказалось, на каждые 5,1 мкг твердых частиц (пыли, грязи, сажи или дыма) на м3 воздуха в течение трех лет риск сердечной недостаточности увеличивался на 17%. На каждые 8,6 мкг диоксида азота (содержится в выбросах нефтеперерабатывающих, нефтехимических, металлургических заводов) на м3 в течение трех лет риск сердечной недостаточности повышался на 10%. На каждые 9,3 дБ увеличения громкости шума дорог в течение трех лет риск сердечной недостаточности возрастал на 12%.

Кроме того, избыток мелких твердых частиц в сочетании с курением в прошлом был связан с ростом риска на 72%.

У ученых не было возможности оценить, насколько влияет на результаты время, проводимое на улице, нарушения слуха, социально-экономические и некоторые другие факторы. Однако даже без этих данных исследователи считают полученные результаты достаточно надежными, чтобы однозначно говорить о вреде шума и загрязнения воздуха для сердца.