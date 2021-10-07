Врач предупредила об ушных болезнях из-за грязных смартфонов

Отсутствие привычки чистить смартфон и его чехол может привести к проблемам с кожей, вплоть до появления дерматита, рассказала в беседе с "Gazeta.ru" главный научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина, передает Day.Az.

"Важный аспект в вопросе использования телефона - его прикосновение непосредственно к уху. Это может быть небезопасно как для ушного нерва, так и для кожи, так как гаджеты могут вызвать кожный дерматит - в некоторых из них могут, например, содержаться соли никеля. Поэтому, если есть возможность установить любимое приложение на персональный компьютер - лучше пользоваться им через ПК", - заявила эксперт.

Шарифуллина посоветовала очищать телефон и его чехол каждый вечер. По ее мнению, лучше всего это делать с помощью специальных чистящих спреев, содержащих в своем составе спирт. Чистить мобильные устройства и другую технику можно мягкой салфеткой или спонжем.

"Наши пользователи используют смартфон как средство, которое помогает им следить за здоровьем и предотвращать многие болезни, в том числе и вызываемые бактериями и вирусами, живущими на поверхности смартфонов. И если не следить за чистотой гаджетов, увы, это может приносить не только пользу здоровью, но и проблемы", - заключила эксперт.