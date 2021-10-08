У переболевших ковидом через год могут возникнуть проблемы с сердцем

Люди, перенесшие COVID-19, даже в легкой форме, через год могут столкнуться с серьезными проблемами с сердцем. С таким предположением, как сообщило в четверг агентство Bloomberg, выступила группа экспертов эпидемиологического центра Управления по делам ветеранов Системы здравоохранения Сент-Луиса (штат Миссури), которые проводили соответствующие исследования.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в подготовленном ими докладе, который, по данным Bloomberg, возможно, будет опубликован в научном журнале Nature, говорится, что вероятность развития серьезных заболеваний сердца у людей, даже легко переболевших COVID-19, на 39% выше, чем у тех, кто не заразился коронавирусом. И этот риск тем выше, чем тяжелее протекала болезнь.

"Последствия COVID-19 значительны, - приводит агентство заявление руководителя этих исследований Зияда Аль-Али. - Правительства и [национальные] системы здравоохранения должны осознать реальность того, что COVID-19 бросит длинную тень в виде "долгого ковида" и повлечет разрушительные последствия. У меня вызывает тревогу то, что мы недостаточно серьезно к этому относимся".

Власти, отметил он, уже сейчас должны формировать ресурсные базы для возможных последствий, чтобы, в случае их прихода, они не оказались непосильным бременем для национальных систем здравоохранения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, только в США с начала пандемии зарегистрировано более 44 млн случаев заражения коронавирусом. На сайте Университета также сообщается, что у некоторых пациентов, перенесших заболевание, зафиксирован повышенный уровень содержания тропонина в крови, что, как отмечает агентство, является индикатором повреждения тканей сердца.