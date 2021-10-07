Дано официальное определение постковидного синдрома

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые дала официальное определение постковидного синдрома. Результаты исследования экспертов опубликованы на сайте организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, специалисты методом "Дельфи" в ходе двух раундов опросили 460 исследователей, пациентов, экспертов и сотрудников ВОЗ в разных странах мира, в том числе в России. Каждому участнику анонимно предлагалось заполнить опросник из 45 пунктов. Консенсус по тому или иному пункту достигался в случае, если 70 процентов участников выставляли от семи до девяти баллов по шкале Лайкерта, оценивающей степень согласия с утверждением.

"Постковидное состояние возникает у людей с подозреваемой или подтвержденной коронавирусной инфекций, обычно через три месяца после заражения COVID-19. Его симптомы длятся не менее двух месяцев и не могут быть объяснены иным диагнозом", - гласит итоговое определение. Среди наиболее распространенных симптомов - которые могут изменяться или появляться через некоторое время - называется усталость, затруднение дыхания, затуманенное сознание. Постковидное состояние может как сохраняться с момента заражения коронавирусной инфекцией, так и возникать после выздоровления.