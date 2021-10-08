Обнаружено влияние COVID-19 на новорожденных

Исследователи из Великобритании обнаружили, что перенесенная матерью коронавирусная инфекция влияет на иммунную систему новорожденного. Статья ученых опубликована в журнале Nature Immunology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из Королевского колледжа Лондона оценили здоровье новорожденных у 30 матерей, болеющих (чье ПЦР-тестирование было проведено не позднее чем за две недели до родов) или уже перенесших COVID-19. Выяснилось, что у детей первых было выше содержание естественных киллеров и некоторых типов Т-клеток. Уровень цитокинов плазмы - небольших информационных молекул - был повышен у новорожденных из обеих групп, что, по мнению исследователей, говорит о том, что инфекция у матери влияет на изменение иммунной системы новорожденного.

Также выяснилось, что матери обеспечивают своим детям пассивный иммунитет, передавая через плаценту антитела против SARS-CoV-2. Особенно это было заметно для тех женщин, кто перенес COVID-19 на ранних стадиях беременности. Исследователи планируют выяснить, передается ли от матери к ребенку и сам вирус.