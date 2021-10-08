Доктор Мясников развеял мифы о гипертонии

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял несколько распространенных мифов о гипертонии. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия" он опроверг заблуждения, связанные с повышенным давлением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, доктор заявил, что многие распространенные стереотипы о гипертонии очень крепко засели в головах россиян. "И выдолбить вам это из головы вообще невозможно", - посетовал специалист.

По его словам, гипертонией страдает примерно 40 процентов взрослого населения. При этом Мясников отметил, что вылечить ее полностью нельзя. "Ты принял лекарство - оно снизилось. Перестал принимать - оно повысилось. 20 лет принимал лекарства, бросил - оно повысится", - объяснил медик.

Врач также опроверг информацию о том, что таблетки от гипертонии нужно часто менять, чтобы к ним не развивалось привыкание. По словам Мясникова, если препараты работают, не нужно вносить никаких изменений в курс лечения.

Кроме того, он высказался о мифе о том, что у каждого человека своя норма давления. "Нормы ставятся для популяции, а у врача должно быть достаточно разума, чтобы применять их в каждом конкретном случае", - заявил доктор. В число заблуждений он также включил утверждения о том, что таблетки от гипертонии нужно принимать только при повышении давления и для лечения достаточно лежать в больнице один-два раза в год, а также о том, что людям с повышенным давлением запрещено ходить в баню и пить кофе.