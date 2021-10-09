Инфекционист назвал самое неудачное время для заражения коронавирусом

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал самое неудачное "время" для заражения коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, осенью помимо коронавируса идут также различные сезонные вирусные инфекции. У пациентов в это время года бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов, объяснил Тимаков. Врач подчеркнул, что такая ситуация может быть особенно опасна для тех, кто еще не привился от коронавируса. Вакцинация не только защищает человека от вирусной нагрузки при контактах с больным COVID-19, но и позволяет уменьшить угрозу заражения сразу несколькими вирусами этой осенью, добавил инфекционист.