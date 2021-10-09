Доктор Мясников назвал причину попадания привитых от COVID-19 в реанимацию

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал причины, почему люди, привитые от COVID-19, попадают в реанимацию. Об этом сообщает "Вечерняя Москва", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, вакцинированные люди оказываются в реанимации очень редко, и в каждом подобном случае причину нужно искать персонально. "Конечно, вакцина - не эликсир бессмертия, если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией. При этом он может быть вакцинирован тремя дозами", - сказал Мясников.

Если в реанимационное отделение попадает более молодой человек, то вирусная пневмония не всегда бывает причиной этого. "Часто мы имеем положительный мазок. При этом пневмония может осложняться другими моментами, присоединением бактериальной пневмонии, например. Это и вызывает дыхательную недостаточность. Если нам удается снять больного с ИВЛ, то, скорее всего, здесь была нековидная вирусная пневмония", - утверждает врач.

Он добавил, что при воспалении легких, вызванном новой коронавирусной инфекцией, снять человека с ИВЛ бывает очень сложно, и смертность среди таких пациентов приближается к 90 процентам.

Мясников также сказал, что ни одна вакцина не имеет 100-проентной эффективности, но вакцинированные люди "болеют и умирают крайне редко".