Доктор Мясников назвал главные опасности при приеме обезболивающих

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал главные опасности при приеме обезболивающих препаратов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам доктора, в первую очередь обезболивающие опасны для людей, страдающих от болезней сердца. "Провоцируют подъем давления, провоцируют гипертонические кризы, инфаркты и абсолютно противопоказаны при сердечной недостаточности", - объяснил он.

Мясников также отметил, что "нестероидные противовоспалительные препараты или, как их чаще называют, обезболивающие", плохо влияют на сосуды и почки.

Кроме того, телеведущий заметил, что подобные лекарства следует принимать только в сочетании с препаратами от желудка, так как, если этого не делать, человек рискует заработать язву.