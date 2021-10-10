Доктор Мясников назвал провоцирующее инфаркты и инсульты лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что прием лекарств "под язык" может спровоцировать инфаркты и инсульты. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия1" он опроверг заблуждения, связанные с повышенным артериальным давлением. Выпуск опубликован на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам медика, к запретным лекарствам относится известный препарат каптоприл. "Не снижайте резко давление. У вас криз - все таблетки "под язык" вам запрещены. Ни скорая, ни вы сами не должны этого делать", - предупредил Мясников.

Врач отметил, что самостоятельное лечение подобными препаратами чревато инфарктом, инсультом и острой почечной недостаточностью из-за снижения перфузионного давления в коронарных сосудах сердца.