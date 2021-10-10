Выявлены различия в иммунном ответе на COVID-19

Исследователи из США показали, что у переболевших COVID-19 людей и у привившихся от коронавирусной инфекции существуют различия в работе B-лимфоцитов. Статья ученых принята к публикации в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Содержание антител со временем неизбежно падает - что повышает риск повторного заражения. На этот случай у организма есть "запасной план": В-клетки памяти - В-лимфоциты, которые позволяют иммунитету "помнить" антиген на протяжении многих лет и при повторном его проникновении быстро отвечать выработкой большого количества антител.

Исследователи из Рокфеллеровского университета сравнили образцы крови, полученные от перенесших коронавирусную инфекцию пациентов и от 32 человек, получивших две дозы разных мРНК-вакцин - Moderna и Pfizer - и ранее не заражавшихся. В обеих случаях ученые выявили одинаковое количество выработанных B-клеток памяти.

Между первой и второй дозой вакцины B-лимфоциты активно эволюционировали и производили все более сильные антитела. Однако после двух месяцев процесс останавливался - антитела не становились сильнее. Несмотря на то, что некоторые из них могли нейтрализовать "дельта"-вариант и другие новые варианты коронавируса, широта их нейтрализации не расширялась. У переболевших же пациентов B-клетки памяти продолжали эволюционировать и производить все более мощные антитела широкого спектра действия и через год.

Причиной этому феномену, отмечают ученые, может быть различная реакция организма на проникновение вируса через дыхательные пути или через сосуды конечностей. Есть вероятность того, что влияет и продолжительное нахождение вирусных частиц в организме на протяжении инфекции.