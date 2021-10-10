Инфекционист назвал новый метод лечения постковидного синдрома

При лечении постковидного синдрома может помочь транскраниальная микрополяризация. Новый способ лечения постковида в интервью с URA.RU назвала инфекционист Татьяна Чаленко, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Транскраниальная микрополяризация (ТКМП) - это физиотерапевтический метод, который позволяет менять состояние некоторых звеньев центральной нервной системы и восстанавливать функции головного мозга с помощью применения малого постоянного тока. Такой способ можно использовать в лечении когнитивных нарушений. Например, при снижении памяти, умственной способности, вестибулярных, зрительных и слуховых нарушениях. За границей метод называется транскраниальной стимуляцией постоянным током (tDCS). Его одобрили в США и применяют в крупнейших медицинских центрах. В частности, в отделении физической медицины и реабилитации госпиталя Джонса Хопкинса. При этом эффективность метода еще предстоит доказать.

По словам инфекциониста, сейчас не существует таблетки, которая вылечила бы людей от постковидного синдрома, поэтому врачи пытаются подключить к лечению патогенетические методы и микрополяризацию, поскольку последняя "хороша при всех когнитивных нарушениях, а потеря обоняния - это не что иное, как поражение центральной нервной системы". Чаленко добавила, что исследований о том, как микрополяризация помогает при постковиде, еще нет, однако пациенты замечают улучшения при ее использовании.

Биофизик Игорь Артюхов подчеркнул, что транскраниальная микрополяризация - метод хоть и малоизученный, но очень перспективный. "Пока вроде результаты хорошие, но нельзя его назвать достаточно исследованным, потому что можно множество способов применять, разные точки, разные направления, разные силы тока, с магнитным полем, без магнитного поля", - пояснил он.