Ученые связали любовь к марихуане с повышенным риском заражения COVID-19

Любители марихуаны даже после вакцинации рискуют заразиться COVID-19, выяснили специалисты Национального института злоупотребления наркотиками США. И дело не только в сниженной иммунной функции, но и в поведении потребителей, отмечают исследователи. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, подробнее об этом сообщается в статье в журнале World Psychology.

Исследователи проанализировали случаи COVID-19 среди 579 тыс. вакцинированных человек, 30 тыс. из которых употребляли психоактивные вещества - табак, алкоголь, марихуану, кокаин, опиоиды. Среди тех, кто не имел зависимости, заразились 3,6%, среди зависимых - 7%. Наиболее высокие риски были у потребителей марихуаны - 7,8%.

Систематическое употребление марихуаны отрицательно сказывается на здоровье и снижает иммунитет, отмечают исследователи. Однако это происходит при употреблении любых наркотиков. По всей видимости, в случае с марихуаной, роль играет также поведение потребителей. Исследователи полагают, что основной фактор заражения среди потребителей марихуаны - модели поведения, связанные с совместным употреблением, недостатком информации о путях передачи инфекции и т. п.

Речь в исследовании шла о людях с зависимостями, напоминают исследователи, поэтому не следует распространять результаты на всех людей, время от времени употребляющих те или иные вещества. Однако необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить причины рисков, выявленных у зависимых людей.