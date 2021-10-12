AstraZeneca заявила, что ее "коктейль из антител" предотвращает тяжелую форму COVID-19

"Коктейль из антител", разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca, достиг своей цели в предотвращении развития тяжелой формы болезни в результате заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба AstraZeneca, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Комбинация антител длительного действия позволила добиться статистически значимого снижения случаев развития COVID-19 в тяжелой форме или летальных исходов по сравнению с группой, принимавшей плацебо, в которую вошли пациенты с симптомами COVID-19 легкой и средней степени тяжести", - говорится в сообщении компании.

В испытаниях препарата AZD7442 приняли участие 90% пациентов с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19, в том числе с сопутствующими заболеваниями. "Существует значительная потребность в новых методах лечения COVID-19. Такие препараты (AZD7442) могут быть использованы для защиты уязвимых групп населения от заражения COVID-19, а также могут помочь предотвратить развитие болезни в тяжелой форме", - сказал один из авторов исследования, профессор Университетского колледжа Лондона Хью Монтгомери.

16 марта AstraZeneca объявила, что поставит в США дополнительно 500 тыс. доз препарата AZD7442. Новое соглашение было заключено между компанией и Министерством здравоохранения и социальных служб США и Министерством обороны США. Оно основано на предыдущей договоренности, достигнутой в октябре 2020 года, о поставках 100 тыс. доз препарата.