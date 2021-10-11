Немецкие ученые определили маркеры, указывающие на скорое слабоумие

Немецкие исследователи выявили в крови человека биологические маркеры, увеличенное содержание которых может показать приближающиеся слабоумие. Документ об этом опубликован в журнале EMBO Molecular Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи из Геттингенского и Мюнхенского университетов провели тестирования на мышах, в клеточных культурах и проанализировав кровь добровольцев, показавших хорошие результаты своих когнитивных способностей.

Ученым удалось выяснить, что уровень содержания трех микроРНК напрямую связан с интеллектуальными возможностями. Эксперты обнаружили, что все они влияют на воспалительные процессы в головном мозге и на нейропластичность, возможность нейронов связываться друг с другом.