Доктор Мясников назвал способ предупредить развитие распространенного вида рака

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" рассказал, как можно защитить себя от распространенного вида рака - онкологического заболевания молочной железы. Выпуск, в котором он раскрыл этот способ, доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеведущий назвал рак молочной железы одним из видов рака, которые чаще всего передаются по наследству. По словам Мясникова, у некоторых женщин встречается мутация BRCA, из-за которой риск рака груди у них повышается на 80 процентов. Он уточнил, что на это также влияет количество родственников, переболевших ранее: чем больше случаев, чем выше вероятность развития болезни.

Доктор отметил, что предупредить развитие рака молочной железы можно только при регулярном обследовании. "Вы можете делать только одно - близко наблюдать. Допустим, если мы обычно делаем маммографию людям начиная с 40 лет, то (тем, у кого BRCA - прим. "Ленты.ру") надо начинать делать ультразвук груди ежегодно. То есть надо найти самую начальную стадию. Шансы довольно высоки", - заявил он.

Мясников добавил, что при выявлении онкологического заболевания у обычного человека удаляют опухоль, а у пациента с мутацией надо удалять обе груди. "Иногда врачи говорят: Если у вас BRCA, то ближе к определенному возрасту, когда риски сильно возрастают, может идти речь просто о профилактическом удалении груди", - сообщил он.