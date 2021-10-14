Назван микроэлемент для защиты от простуды осенью

В период межсезонья и обострения заболеваний витамины и минералы помогают укреплять иммунную систему человека. В частности, цинк помогает росту, развитию организма и защищает его от сезонной простуды осенью. Об этом пишет Pravda.Ru, передает Day.Az.

Цинк является микроэлементом, который способствует выработке коллагена в организме. Он также поддерживает работу иммунитета и защищает людей от негативных патогенов. Поэтому чем больше цинка содержится в организме, тем меньше человек рискует заболеть сезонной простудой.

Кроме того, цинк назван веществом, способным восстанавливать здоровье волос, кожи и глаз. Лучшим источником микроэлемента является пища: так, он содержится в бобовых, орехах, семенах, мясе, рыбе, яйцах и в спарже.

Организм можно обогащать цинком не только через продукты питания, но и через специальные комплексы или биодобавки. Однако их дозу и способ употребления должен назначить лечащий врач.