Ученые определили гены для предсказания тяжести течения коронавируса

Проанализировав научные публикации, ученые из России и США выяснили, что тяжесть течения коронавирусной инфекции у разных людей может отличаться из-за различий в генах, которые управляют производством интерферонов - белков иммунной системы. Благодаря этому можно будет разработать новые подходы к лечению пациентов c COVID-19, пишет пресс-служба биомедицинского холдинга "Атлас", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Результаты исследования опубликовал научный журнал Frontiers in Genetics.

Интерфероны - это белковые молекулы, которые "настраивают" иммунную систему на атаку против частиц вируса, а иногда и сами нейтрализуют их. У разных людей строение интерферонов может отличаться в зависимости от "инструкций", которые хранятся в ДНК.

Например, у африканцев нормально работают все четыре вида одной из разновидностей интерферонов - лямбда, а у европейцев один из генов - IFNL4 - работает не "в полную силу". С одной стороны, это помогает европейцам легче переносить вирусный гепатит C, а с другой - делает их более восприимчивыми к вирусу герпеса. Авторы нового исследования пришли к выводу, что похожие различия могут наблюдаться и по отношению к коронавирусу нового типа.

Дело в том, пишут ученые, что отдельные человеческие популяции эволюционировали в присутствии разных возбудителей инфекций. Поэтому у азиатов, африканцев или европейцев частота встречаемости тех или иных генетических вариантов, которые отвечают за реакцию на определенные вирусы, может быть разной.

Исследователи проанализировали научные статьи на эту тему и определили, какие гены могут отвечать за различие в реакции организма на коронавирусную инфекцию. Ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут прогнозировать, насколько тяжело COVID-19 будет проходить у того или иного пациента.