Выявлены факторы риска мигрени

Исследователи из Австралии идентифицировали в крови три продукта обмена веществ, изменение в содержании которых повышает риск возникновения у человека мигрени. Посвященная ранее неизвестным факторам риска заболевания статья ученых опубликована в The American Journal of Human Genetics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты из Квинслендского технологического университета провели полногеномный поиск ассоциаций, в рамках которого оценили соответствие уровня 316 уникальных для крови метаболитов и риска развития мигрени. Из них у 44 - в основном у липидов и органических кислот - обнаружилось генетическое перекрытие с мигренью.

Однако причинно-следственную связь удалось выявить лишь для трех продуктов обмена веществ. Выяснилось, что риск развития мигрени увеличивается при сниженном уровне докозагексаеновой кислоты (ДГК) - очень длинной жирной кислоты класса Омега-3, входящей в состав липидов большинства тканей животных.

"Более низкие уровни ДГК ассоциируются с воспалениями, нарушениями в работе сердечно-сосудистой системы и мозга, которые все связаны с риском мигрени", - отметил руководитель научной группы Дэйл Найхольт. Однако в целом у людей с мигренью уровень жирных кислот в крови был выше. Кроме того, с повышенным риском мигрени были связаны высокие уровни содержания лизофосфатидилэтаноламина 20:4 - соединения, блокирующего производство противовоспалительной молекулы анандамида. Более низкие уровни неизвестного раннее метаболита X-11315 также повышали риск мигрени.