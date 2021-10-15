Врач предупредил о риске возникновения сахарного диабета после COVID-19

После перенесенного коронавируса у человека может возникнуть сахарный диабет. Об этом риске предупредил врач лабораторной диагностики Александр Соловьев, сообщает "Доктор Питер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Повреждения клеток поджелудочной железы могут происходить под воздействием многочисленных факторов гипервоспаления, после использования гормонов, при прямом вирусном повреждении клеток, вырабатывающих инсулин, и в результате аутоиммунного поражения", - заявил Соловьев.

Он отметил, что во время пандемии COVID-19 на 80 процентов увеличилось количество впервые выявленных случаев диабета первого типа у детей. Врач призвал россиян, которые переболели COVID-19, пройти медицинское обследование и вести здоровый образ жизни.

"Важно контролировать уровень глюкозы во время заболевания, регулярно контролировать уровень глюкозы натощак после заболевания и контролировать уровень гликированного гемоглобина. Я бы предложил такую схему контроля - через 3 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев после COVID-19", - подытожил он.