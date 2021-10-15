В британской лаборатории остановили тесты на COVID

В частной лаборатории английского города Вулвергемптон приостановили тестирование на коронавирус после того, как более 40 тысяч результатов тестов оказались неправильными, сообщает в пятницу телеканал Sky News со ссылкой на Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Согласно данным UKHSA, всего в этой лаборатории на западе Англии обработали 400 тыс. образцов на анализ на COVID-19. По оценкам экспертов, при этом 43 тыс. человек могли получить неверные результаты в период с 8 сентября по 12 октября.

По информации Sky News, сейчас ведется расследование в связи с сообщениями о том, что клиенты лаборатории получали отрицательные результаты ПЦР-тестов, тогда как ранее у них диагностировали коронавирус с помощью экспресс-тестов на антиген COVID-19.