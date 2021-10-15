Начались клинические испытания вакцины от коронавируса "Бетувакс"

Пациенты Научно-исследовательского института гриппа имени А. А. Смородинцева в пятницу получили первые дозы вакцины "Бетувакс" в рамках начавшихся клинических исследований препарата. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ), разработавшей препарат совместно с компанией "Бетувакс", передает Day.Az.

"В пятницу, 15 октября, в Санкт-Петербурге в НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева первые пациенты получили вакцину от коронавируса "Бетувакс-КоВ-2" в рамках I-II фазы клинических исследований. Согласно одобренному Минздравом протоколу, исследования <...> будут проведены на 170 пациентах", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.