Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема популярного витамина

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупредил россиян об опасном последствии регулярного приема витамина C. Выпуск доступен на YouTube, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Телеведущий рассказал, что синтетический витамин C усваивается организмом хуже, чем витамин C в натуральных продуктах. По словам Мясникова, частое применение этого популярного витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках. В связи с этим эксперт посоветовал зрителям отказаться от подобных препаратов.

С ним согласился его коллега, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Алексей Соболев. "Хочу подчеркнуть, что синтетические витамины усваиваются по статистике в организме только на десять процентов, поэтому более рационально принимать их в пищевых продуктах", - уточнил специалист и добавил, что витамин С встречается во многих цитрусовых.