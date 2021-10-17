Александр Мясников предупредил об опасности синтетических витаминов

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал о влиянии синтетических витаминов на организм человека, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист прокомментировал утверждение доктора медицинских наук Алексея Соболева о том, что синтетические витамины усваиваются в организме всего на 10%, и порекомендовал отдавать предпочтение витаминам в составе натуральных пищевых продуктов.

Мясников согласился с коллегой и отметил, что такие препараты могут привести к проблемам со здоровьем.

"Конечно. Более того, если принимаете витамин С вот так (в виде таблеток. - прим.), он может у вас отложиться, усилить камнеобразование", - подчеркнул врач.

Ранее доктор Мясников развеял мифы о популярных пищевых привычках. Он рассказал, какое количество воды на самом деле человеку необходимо употреблять в день, также специалист развеял мифы о кофе и о том, какие должны быть завтраки.