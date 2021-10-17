Медики назвали способы борьбы с «суперпростудой»

Жители Великобритании все чаще жалуются на так называемую "суперпростуду", которая характеризуется очень сильным насморком, одышкой, повышенной температурой и кашлем, а также потерей вкуса и запаха. Медики рассказали, как с ней бороться. Об этом в воскресенье, 17 октября, со ссылкой на данные британского Агентства по здравоохранению пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чаще всего к врачам с жалобами на симптомы "суперпростуды" приходят пациенты возрасте от 15 до 44 лет. Отмечается, что большая часть из них - полностью вакцинированные от коронавируса. Уточняется также, что при этом заболевании ПЦР-тесты на COVID-19 дают отрицательный результат.

При симптомах "суперпростуды" медики все же советуют в первую очередь сдать ПЦР-тест и максимально сократить контакты с посторонними людьми. Если результат исследования будет отрицательным, необходимо организовать себе постоянный покой и симптоматическое лечение жаропонижающими средствами, обильным горячем питьем, назальными спреями, снижающими отеки слизистой носа.