Врачи разработали уникальную методику лечения туннельного синдрома

Уникальную методику лечения туннельного синдрома запястья разработали российские врачи. Тысячам пациентов она, наконец, поможет избавиться от офисной болезни 21-го века. В самых тяжелых случаях кисти рук могли просто отниматься. И даже сложные операции до сих пор не гарантировали быстрого избавления от недуга. Но изобретение петербургских медиков способно изменить подходы к лечению заболевания, от которого страдают 5 процентов жителей Земли. Журналисты РЕН-ТВ узнали подробности, передает Day.Az.

Пациентка Светлана Фадеева последние полгода живет с постоянной болью в руке.

"Я не могу до конца сжать свою руку и использовать так, как использую левую", - рассказала она.

Ей ставили разные диагнозы, участковые врачи прописывали таблетки, мази, инъекции - все бесполезно. И только профессиональные хирурги определили - у пациентки туннельный синдром.

"Три основных вопроса, которые можно задать пациенту и примерно понять, какой диагноз, - немеет ли рука? Если есть онемение в руке, если рука болит, особенно по ночам, пациенты просыпаются по ночам и начинают рукой трясти, этого достаточно, чтобы сориентироваться по диагнозу", - рассказал руководитель центра хирургии кисти ММЦ "СОГАЗ" Андрей Жигало.

А еще - покалывание и неприятные ощущения в кончиках пальцев, боли в шее и голове. Если вы узнаете эти симптомы, то у вас туннельный синдром. Его еще называют болезнью Генри Форда. Сам миллионер ей не страдал, но именно изобретенный им конвейер привел к тому, что из-за монотонной и однообразной работы у людей стали развиваться специфические болезни. Туннельный синдром - одна из них. Своеобразная плата за технический прогресс.

Туннельный синдром - это типичный диагноз именно для тех, кто часами в прямом смысле стучит по клавишам. Пианисты, программисты и даже журналисты - когда вы постоянно нажимаете на кнопки, в кисти защемляются нервы. И работать становится просто невозможно.

Из-за постоянных перегибов руки нерв пережимается, и в один момент, тут как с зарядкой для телефона, провод, он же нерв, перестает работать. И если шнур можно починить, то руку придется оперировать.

Туннельный синдром диагностирован у 5 процентов населения Земли - это примерно четыреста миллионов. Ведь за компьютером работает почти каждый. Но победить заболевание с помощью таблеток часто не получается, нужно серьезное хирургическое вмешательство. Кисть приходится полностью разрезать и освобождать защемленные нервы, операции могут длиться часами. Но благодаря инструменту, который создали врачи Международного медицинского центрам "СОГАЗ", от боли в руках пациентов избавят всего за двадцать минут.

В руках хирурга - карпальный крючок. Такая вот изогнутая спица длиною чуть больше десяти сантиметров с острым лезвием на конце. Андрей Жигало - один из создателей этого хирургического инструмента. Говорит, работали над ним долго. Но результат того стоил.

"В чем прелесть - методика простая, вот, как автомат Калашникова. Все очень просто, может работать в любых руках, даже у хирургов, которые только начинают работу, но, опять же, есть этапность. Он начинает операцию и использует этот крючок как вспомогательный", - сообщил руководитель центра хирургии кисти ММЦ "СОГАЗ" Андрей Жигало.

Такой метод позволяет отказаться от сложного оборудования, достаточно аппарата УЗИ и местной анестезии. А значит, операции можно проводить в любой больнице. Все манипуляции выполняются через два прокола специально созданным "карпальным крючком", не оставляют шрамов и не требуют длительной реабилитации. При этом подвижность рук восстанавливается так же эффективно, как после операций, которые проводят открытым способом.

В прямом эфире за действиями кистевых хирургов наблюдают более ста врачей. Врачи клиники "СОГАЗ" регулярно делятся опытом. Цель - научить коллег применять новую методику по всей стране.

"Вот наша специальность - она состоит из маленьких нюансов, трюков, деталей, о которых не написано в самых толстых учебниках. А вот эти нюансы и детали, они существенно влияют на результат лечения. И вот эти тонкости передаются из рук в руки от одного хирурга к другому, и невозможно это все узнать, не пообщавшись", - отметил кистевой хирург медицинского центра Дальневосточного федерального университета Александр Золотов.

Сама операция заняла всего 20 минут. Через несколько часов Светлана отправилась домой. Следы от операции заживут через несколько недель. Но главное, что впервые за полгода женщина сможет нормально выспаться, без постоянной ноющей боли в руке.