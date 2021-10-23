В Испании создали имплантат для слепых
Испанские ученые университета Мигеля Эрнандеса вживили слепой женщине имплантат, который напрямую стимулирует зрительную кору головного мозга. Об этом пишет New Atlas, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
Устройство досталось 57-летней женщине, которая в течение 16 лет страдала слепотой.
Отмечается, что имплантант - это искусственная сетчатка на обычных очках. Она обнаруживает свет и преобразует его в электрические сигналы, которые передаются на трехмерную матрицу, состоящую из 96 микроэлектродов, имплантированных в человеческий мозг.
Его ширина 4 мм, а длина электрода - 1,5 мм.
Сигналы проникают в мозг и таким образом стимулируют и контролируют электрическую активность нейронов зрительной коры, которая находится в более крупной коре головного мозга. Таким образом, человек воспринимает световые узоры.
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