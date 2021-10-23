Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Грубейшей ошибкой при измерении давления с помощью тонометра является тугое затягивание манжеты - ее назвал телеведущий и врач Александр Мясников в эфире "России 1", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если вы перетянете манжету, то у вас будет показывать давление больше, чем оно есть", - подчеркнул ведущий.

Доктор Мясников также отметил, что самым точным инструментом для измерения давления является ртутный тонометр. Часы, напульсники и прочие девайсы с подобной функцией значительно уступают ему в точности. "Чем удобнее, тем менее надежно", - сказал он в отрывке из эфира, опубликованном на YouTube-канале "России 1".