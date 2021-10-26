Назван самый полезный способ есть яйца
Индийский диетолог Нмами Агарвал рассказала про идеальный способ есть яйца. Об этом сообщает The Times of India, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Она отметила, что правильный баланс белков, жиров и калорий в организме человека обеспечивает употребление яичного белка и желтка вместе. По словам Агарвал, большинство питательных веществ есть в желтке. Она посоветовала жарить яйца так, чтобы желток сохранял свою форму и находился сверху, то есть на белке.
Также специалист заявила, что этот продукт помогает увеличить уровень "хорошего" холестерина или липопротеинов высокой плотности. Их высокая концентрация уменьшает риск развития атеросклероза, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Яйца также полезны для зрения, так как в них есть витамин А. Если ежедневно употреблять яйца, то в крови будет повышаться содержание зеаксантина и лютеина, что снижает риск развития макулярной дегенерации и катаракты, указала диетолог.
В одном яйце присутствует 125,5 мм холина, что составляет примерно одну четвертую от дневной потребности. Данное вещество полезно для здоровья сердца и мозга, а также помогает регулировать память и настроение, добавила Агарвал .
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре