Врач назвал опасные для кишечника продукты

Немецкий врач Томас Фрилинг назвал опасные для кишечника продукты. Об этом пишет Focus, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, вредным для кишечника считается сахар. Он объяснил, что в сладкой среде хорошо размножаются определенные виды бактерий.

Также опасными являются соленые, копченые и колбасные изделия. "Эти продукты находятся в списке канцерогенных веществ, потому в принципе не стоит есть больше 500 граммов красного мяса в неделю", - сказал он.

Кроме того, Фрилинг напомнил о "плохих" жирах, которые содержатся в том числе в майонезе, маргарине и свином сале.

Чтобы сохранить в оптимальном состоянии слизистую оболочку кишечника, специалист посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.