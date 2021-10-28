Доктор Комаровский дал советы страдающим от одышки людям после COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что нужно делать, чтобы восстановить работу легких после тяжелой формы коронавирусной инфекции. В посте, опубликованном в Instagram, доктор поделился советами с людьми, страдающими от одышки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Он объяснил, что одышка как последствие коронавируса не является нормой, и предугадать, сколько она может сохраняться, невозможно. "Сегодня мы уже понимаем, что при коронавирусной инфекции есть поражение легких, причем серьезное. И орган в течение какого-то [индивидуального для каждого переболевшего] времени будет восстанавливаться", - объяснил доктор.

Доктор перечислил ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при одышке. Врач рассказал, что на восстановление легких после тяжелой формы COVID-19 может потребоваться определенное время. При этом людям, страдающим от одышки, необходимо следить за параметрами воздуха, которым они дышат. Также доктор посоветовал соблюдать нормальный питьевой режим и не допускать обезвоживания.

Одна из подписчиц врача пожаловалась на одышку мужа, переболевшего тяжелой формой коронавируса. Она отметила, что он даже вакцинировался и сейчас дышит нормально, но затрудненное дыхание все равно обостряется ближе к ночи. "Вот если бы ваш муж не ходил на работу в городе, где выхлопы автомобилей и выбросы предприятий, а жил где-то в лесу и ходил с вами по утрам вокруг избушки дышать влажным чистым воздухом, то он восстановился бы гораздо быстрее", - прокомментировал врач ситуацию.

Врач также отметил, что в процессе восстановления важно избегать очевидно вредных для легких условий. "Понятно, что если рядом кто-то курит, в помещении пыльно и сухо, есть другие респираторные вредности, то процесс восстановления будет удлиняться", - добавил доктор.