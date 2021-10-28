Названы доступные продукты для здоровых почек

О продуктах, которые помогут сохранить здоровье почек, рассказала врач и нутрициолог Мария Тихомирова, передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Она напомнила, что почки выводят лишнюю жидкость из организма, участвуют в обмене веществ, поддерживают нормальный уровень артериального давления. Правильную работу почек обеспечивает достаточное потребление жидкости, а также некоторые продукты питания.

"В первую очередь, это брусника, которая содержит фенольные гликозиды, вакцинин, ликопин, флавоноиды, кумарины, эллаговую и другие кислоты. Эта ягода оказывает мочегонное и антисептическое действие. Бруснику употребляют при хронических заболеваниях почек, мочекаменной болезни", - рассказала врач.

Специи, которые содержат эфирные масла, также благотворно влияют на работу почек. Стоит обратить внимание на тмин, укроп, анис, фенхель, они оказывают противовоспалительное и спазмолитическое действие, стимулируют работу почек. Также полезны чеснок и лук и некоторые фрукты, которые появляются на прилавках с приходом холодов - гранат, хурма, виноград, апельсин.

"Арбуз и тыква имеют выраженное солегонное и мочегонное действия", - добавила Тихомирова.