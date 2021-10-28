Миру грозит новый штамм COVID-19: сочетание нынешних вариантов вируса

В 2022 году появится более опасный штамм коронавируса, который станет сочетанием нынешних вариантов COVID-19. Это может стать началом новой фазы пандемии, где будет большое количество погибших. Об этом рассказал врач-иммунолог Сай Редди из Высшей технической школы Цюриха (Швейцария). Он отметил, что штаммы вируса из Южной Африки из Бразилии уже развили мутации, которые позволяют им частично избегать антител, пишет Blick, передает Day.Az со ссылкой на иностранные СМИ.

Врач отметил, что новый штамм COVID-19 необходимо распознать как можно раньше, чтобы производители адаптировали вакцину под новую инфекцию.

"Иммунная система и вирус - это как два танцора. Иммунитет как бы двигается, и вирус на это реагирует. Мы будем танцевать с ним еще долгое время. Возможно, всю нашу оставшуюся жизнь", - пояснил иммунолог.

Редди добавил, что любой человек, кто не был вакцинирован и инфицирован вариантом "Дельта", может стать супер-распространителем. А поскольку детей в возрасте до 12 лет нельзя вакцинировать, они становятся большой группой потенциальных суперраспространителей. При этом врач убежден, что детям нужно делать прививки, как только будет доказано, что вакцинация безопасна для детей в возрасте до 12 лет.