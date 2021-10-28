В Москве рассказали об испытаниях вакцины от Covid-19 на детях

По результатам первого этапа исследований вакцина от коронавирусной инфекции для детей "Спутник V" формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет. Об этом сообщает пресс-служба мэра Москвы, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В первом этапе исследования приняли участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12 - 17 лет. Оба компонента препарата получили 92 несовершеннолетних россиянина.

"Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что препарат показал безопасность и эффективность.

В настоящее время проводится предварительный отбор несовершеннолетних добровольцев на второй этап исследования.

Накануне директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о ходе работ над регистрацией детской вакцины против Covid-19. По его словам, сейчас эксперты проводят фармакоэкспертизу прививки для детей и подростков.